Жителей Мурманска приглашают на выставку ледовых скульптур «Хрупкое»

В Мурманске на территории контейнер-холла открылась выставка ледовых скульптур «Хрупкое». Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманске на территории контейнер-холла открылась выставка ледовых скульптур «Хрупкое». Фигуры создавали опытные и молодые художники, а также студенты профильных учреждений.

- Скульпторам зачастую приходилось работать даже поздно вечером, чтобы попасть в нужный температурный режим, - отметили в правительстве Мурманской области.

Северян приглашают посетить экспозицию.

Напомним: в Мурманском краеведческом музее открылась фотовыставка «Лапландия глазами фотографов».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На проект Мурманской области «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году выделили 246,6 миллиона рублей. Субсидии получили 38 компаний (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru