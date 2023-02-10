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НовостиДом. Семья10 февраля 2023 7:51

«Без лекарств ему не выжить». Мурманчанка ищет кота, которого забрал незнакомый мужчина

Жительница Мурманска ищет кота, которого ее родственница отдала незнакомому мужчине
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Мурманчанка Паулина Мельникова просит земляков о помощи - пропал ее любимец по кличке Боцман. Фото: Паулина Мельникова

Мурманчанка Паулина Мельникова просит земляков о помощи - пропал ее любимец по кличке Боцман. Фото: Паулина Мельникова

Мурманчанка Паулина Мельникова просит земляков о помощи - пропал ее любимец по кличке Боцман.

- Моя бабушка самовольно пришла в квартиру и отдала кота неизвестному мужчине. Бабушка ничего говорить не хочет. Мужчину, скорее всего, она нашла на улице и за деньги предложила взять кота, - пишет Паулина в соцсетях.

По словам северянки, у кота - сахарный диабет, и без лекарств и лечения он не выживет. Всех, кто может помочь в поисках мурлыки, Паулина просит связаться с ней.

Напомним: в Североморске умер хозяин четырех котов, из-за чего пушистым пришлось полтора месяца сидеть одним в закрытой квартире без воды и еды. Двое хвостатых погибли, еще двоим повезло дождаться волонтеров.

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