«Без лекарств ему не выжить». Мурманчанка ищет кота, которого забрал незнакомый мужчина

Мурманчанка Паулина Мельникова просит земляков о помощи - пропал ее любимец по кличке Боцман. Фото: Паулина Мельникова

Мурманчанка Паулина Мельникова просит земляков о помощи - пропал ее любимец по кличке Боцман.

- Моя бабушка самовольно пришла в квартиру и отдала кота неизвестному мужчине. Бабушка ничего говорить не хочет. Мужчину, скорее всего, она нашла на улице и за деньги предложила взять кота, - пишет Паулина в соцсетях.

По словам северянки, у кота - сахарный диабет, и без лекарств и лечения он не выживет. Всех, кто может помочь в поисках мурлыки, Паулина просит связаться с ней.

Напомним: в Североморске умер хозяин четырех котов, из-за чего пушистым пришлось полтора месяца сидеть одним в закрытой квартире без воды и еды. Двое хвостатых погибли, еще двоим повезло дождаться волонтеров.

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