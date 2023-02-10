Губернатор Мурманской области рассказал о мерах поддержки участников СВО и их семей

Мурманская область помогает участникам СВО и их близким – это приоритетная задача правительства региона. Фото: Правительство Мурманской области

Мурманская область помогает участникам СВО и их близким – это приоритетная задача правительства региона. Губернатор Андрей Чибис сообщил, какие есть меры поддержки военнослужащих и их семей.

Так, за счет областного бюджета было куплено более 159 тысяч единиц различного имущества, в том числе спецэкипировка, спальные мешки, дополнительные средства защиты, аптечки.

Семьям мобилизованных получают единовременную выплату в 100 тысяч рублей, а также по 20 тысяч рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка в семье. Дети участников СВО бесплатно питаются в школах и колледжах, а малыши бесплатно посещают детский сад.

Военнослужащие и их семьи также могут получить 1,5 миллиона рублей по программе «Свой дом в Арктике» на покупку домокомплекта, жилого дома на вторичном рынке или его строительство.

- Работает 12 отделений Центра поддержки семей мобилизованных и участников спецоперации. Специалисты в режиме 24/7 помогают в решении всех поступающих вопросов – бытовых, финансовых, медицинских, образовательных, социальных и других, - отметил глава региона.

Напомним: в зону СВО из Мурманской области отправлено свыше 130 тонн гуманитарного груза.

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