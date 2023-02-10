Семья убитой уроженки Мурманской области решила судиться с Алеком Болдуином

Сам Болдуин считает все случившееся несчастным случаем. Фото: REUTERS

Семья оператора Галины Хатчинс, проживавшей в раннем детстве в Мурманской области, намерена судиться с Алеком Болдуином. Напомним: 21 октября 2021 году на съемках вестерна «Ржавчина» на ранчо в Нью-Мексико актер выстрелил из бутафорского пистолета и убил Галину Хатчинс.

Сам Болдуин считает все случившееся несчастным случаем. Однако родные Хатчинс отмечают, что после трагедии с ними актер не связался, а их горе огромно.

- Для нас очевидно, что отношениям всех наших клиентов нанесен ущерб, и что они не смогут наслаждаться жизнью так же, как наслаждались, когда их драгоценная Галина была жива, - цитируют адвоката семьи убитой Глорию Оллред РИА Новости со ссылкой на телеканал СВС.

Сейчас родные Галины Хатчинс живут на Украине.

Напомним: на днях Болдуину официально предъявили обвинение в убийстве оператора.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На проект Мурманской области «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году выделили 246,6 миллиона рублей. Субсидии получили 38 компаний (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru