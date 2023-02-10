Замначальника главы Ленинского округа Мурманска задержали по подозрению в получении взятки

По предварительным данным, сотрудника администрации Ленинского округа обвиняют в получении взятки. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Вечером 9 февраля в социальных сетях распространилась информация о задержании заместителя главы Ленинского округа Мурманска.

- Взяли его за взятку. Всего 45 000 рублей, - пишет Telegram-канал «НАSOS 51».

Правоохранительные органы пока официально не прокомментировали эту информацию.

Напомним: в 2022 году в отношении начальника одного из отделов администрации Полярных Зорь возбудили уголовное дело за получение взятки. 10 ноября он в рабочее время получил 200 тысяч рублей от директора общества с ограниченной ответственностью за содействие в приобретении муниципального имущества.

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