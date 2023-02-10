В Ковдоре тушили пожар в школе №2

Пожар ликвидировали за шесть минут. Фото: Виталий ТИМКИВ

Рано утром 10 февраля в Ковдоре пожарные выезжали к школе №2 на улице Чехова,8. Сообщение о возгорании поступило в 5.29

- Обгорела входная дверь и дверная коробка в подвал внутри помещения на площади 0,5 квадратных метра, - сообщили в Управлении по ГОЧС и ПБ Мурманской области.

Уже через шесть минут пожар ликвидировали.

Напомним: ранее на этой неделе в Ковдоре случился пожар из-за микроволновки.

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