Житель Ревды забил друга до смерти кулаками и табуретом

Мужчина признал свою вину. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области вынесли приговор 36-летнему жителю Ревды. Как сообщили в СУ Следственного комитета региона, его обвиняли в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека.

13 ноября прошлого года мужчина выпивал с другом, с которым поссорился.

- Осужденный табуретом и кулаками нанес знакомому не менее двадцати ударов по голове и телу. Потерпевший скончался на месте преступления через непродолжительное время, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Мурманской области.

Свою вину северянин признал. Помимо этого для доказания его вины провели 13 экспертиз. Суд приговорил убийцу к 9 годам и 6 месяцам колонии строгого режима.

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