В Мурманске ищут крепких мужчин для съемок художественного фильма «Вера»

27 февраля в Мурманске будут проходить съемки художественного фильма «Вера». Фото: vk.com/northern_character

27 февраля в Мурманске будут проходить съемки художественного фильма «Вера». Организаторам нужны крепкие мужчины для участия в массовке на роль полярников и моряков.

- Наличие валенок, зимних фуфаек, шапок-ушанок приветствуется. Съемки пройдут на морвокзале, на ледоколе «Ленин». Занятость - с 8.00 на полный съемочный день. Участие оплачивается - 1000 рублей, - сообщили в группе продюсерского центра «Северный характер».

Те, кто хочет поучаствовать, могут оставить заявку в личных сообщениях, указав фамилию, имя и прислав фотографию.

Фильм снимается при поддержке министерства культуры РФ. Лента расскажет о первой любви подростков, об отношении родителей к их чувствам, о взаимоотношениях в семье, а также о Вере - маме главного героя, ее жизни, работе, любви.

Напомним: этой весной в Мурманской области будут снимать третий сезон сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым и Иваном Охлобыстиным в главной роли.

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