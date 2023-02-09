В Мурманской области подорожали картошка, лук и морковь

Стоимость остальных продуктов не изменилась или изменилась незначительно.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В Мурманскстате рассказали об изменении цен на некоторые продукты первой необходимости за минувшую неделю.
Так, с 31 января по 6 февраля в Заполярье больше всего подорожали овощи. Цены выросли на репчатый лук (на 6,9%), картофель (на 6,8%), морковь (на 3,7%).
Тем временем снижение цен зафиксировано на хлеб и булки из пшеничной муки различных сортов (на 1,7%), свежую белокочанную капусту (на 1,2%), яблоки (на 1%).
Стоимость остальных продуктов не изменилась или изменилась незначительно.
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