В Мурманский областной драмтеатр пришли новые артисты

Труппа Мурманского областного драмтеатра пополнилась новыми лицами. Фото: Олег ФИЛОНОК

Труппа Мурманского областного драмтеатра пополнилась новыми лицами. В храм Мельпомены пришли новые артисты – Михаил и Юлия Романенко.

Михаил Романенко окончил Мурманский государственный гуманитарный университет, затем аспирантуру, прошел профессиональную переподготовку в Саратове по квалификации «Актер театра и кино». Также артист занимался народным танцем, вокалом, использует в игре методы образной психотехники актера.

Юлия Романенко окончила РГПУ им. А. И. Герцена в г. Санкт-Петербурге, также прошла профессиональную переподготовку в Саратове, повышала актерскую квалификацию в Москве. Юлия играет на фортепиано, владеет русским жестовым языком.

- За время учебы и работы в драмтеатре Северного флота Михаил и Юлия исполняли различные роли в сказках, новогодних интермедиях, военно-патриотических постановках, комедиях и музыкальных историях, - сообщили в облдраме.

Напомним: московская киностудия снимет в Мурманске фильм про девушку-почтальона.

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