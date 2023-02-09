Ловозеро стало одним из самых жарких мест России за 9 февраля

Мурманская область продолжает быть в топе самых жарких мест России.
Фото: Олег ФИЛОНОК
Мурманская область продолжает быть в топе самых жарких мест России. В Заполярье погода почти такая же, как на южных курортах.
Так, согласно данным сайта «Погода и климат», 9 февраля Ловозеро оказалось на втором месте по экстремальной температуре воздуха. Там было +3,1 градуса. На первом месте Ялта, где чуть потеплее (+3,6 градуса).
Также в топ-10 теплых точек страны вошли Вайда-Губа, Зареченск, Мурманск, Ура-Губа, Падун, Цып-Наволок. Столбик термометра был на уровне +2+3 градусов.
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