Ловозеро стало одним из самых жарких мест России за 9 февраля

Мурманская область продолжает быть в топе самых жарких мест России. Фото: Олег ФИЛОНОК

Мурманская область продолжает быть в топе самых жарких мест России. В Заполярье погода почти такая же, как на южных курортах.

Так, согласно данным сайта «Погода и климат», 9 февраля Ловозеро оказалось на втором месте по экстремальной температуре воздуха. Там было +3,1 градуса. На первом месте Ялта, где чуть потеплее (+3,6 градуса).

Также в топ-10 теплых точек страны вошли Вайда-Губа, Зареченск, Мурманск, Ура-Губа, Падун, Цып-Наволок. Столбик термометра был на уровне +2+3 градусов.

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