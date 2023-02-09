В мае из Мурманска в Севастополь начнет курсировать поезд

Проезд в плацкартном вагоне обойдется в 8,5-11 тысяч рублей, билеты уже есть в продаже. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

С мая по сентябрь из Мурманска в Севастополь и обратно будет ходить поезд. Из города на Крымском полуострове состав будет отправляться по понедельникам, и прибывать в заполярную столицу по четвергам.

Время в пути займет четверо суток. Поезд проходит 4620 километров и делает остановки на 62 станциях.

Проезд в плацкартном вагоне обойдется в 8,5-11 тысяч рублей, билеты уже есть в продаже.

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