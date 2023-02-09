В центре Мурманска построят храм в честь Александра Невского

В центре столицы Заполярья на проспекте Ленина появится храм в честь князя Александра Невского. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В декабре 2022 года стало известно, что глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин подписал постановление о выдаче Мурманской епархии разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства. Сейчас стали известны детали будущего строительства: в центре столицы Заполярья на проспекте Ленина появится храм в честь князя Александра Невского.

- Самое главное, что этот храм будет нести еще очень важную составляющую – он будет построен по инициативе силовых структур Мурманской области, которые уделят особое внимание погибшим героям, отдавшим свою жизнь в борьбе за независимость нашего государства, в борьбе с преступным миром. Там участвуют и МВД, и ФСБ, и Росгвардия, – рассказал РБК протоиерей, секретарь архиерейского совета Мурманской митрополии Владимир Семенов.

Отмечается, что храм смогут посещать те, чьи близкие погибли при исполнении служебного долга.

Напомним: Патриарх Кирилл поддержал строительство кафедрального собора в Мурманске. Он отметил, что новый храм станет современным духовным символом, знаковым явлением в жизни Церкви и северян.

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