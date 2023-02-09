В Мурманской области для съемок «Полярный-3» ищут мужчин на роль финских пограничников

Среди северян ищут массовку и исполнителей эпизодических ролей. Фото: Александр ГЛУЗ

Этой весной в Мурманской области будут снимать третий сезон сериала «Полярный» с Михаилом Пореченковым и Иваном Охлобыстиным в главной роли.

Среди северян ищут массовку и исполнителей эпизодических ролей. Так, до 10 февраля нужно найти мужчин, которые имеют опыт работы на съемочной площадке или публичных выступлений, а также могут говорить на финском - в кадре им предстоит сыграть финских пограничников.

- Если вы подходите на эту роль и хотите прийти на кастинг, просьба до 10 февраля отправить на почту mariposa_n@mail.ru информацию о себе (2 фото, возраст, рост, образование, опыт съемок, контакт) с указанием в теме письма «Актер/актриса г.Мурманск», - сообщила руководитель Центра развития кинопроизводства в Мурманской области Светлана Солдатова.

Напомним: Московская киностудия снимет в Мурманске фильм про девушку-почтальона. Актеров на роли второго плана будут искать в заполярной столице.

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