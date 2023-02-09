Юные мурманчане смогут освоить криптоискусство

Цифровая экосистема МТС и анимационный сериал «Смешарики» (ГК «Рики») запустили бесплатный образовательный онлайн-курс по цифровому искусству. Фото: пресс-служба МТС

Цифровая экосистема МТС и анимационный сериал «Смешарики» (ГК «Рики») запустили бесплатный образовательный онлайн-курс по цифровому искусству в рамках федерального благотворительного проекта МТС «Поколение М». Онлайн-курс позволит детям познакомиться с технологией NFT и сделать первые шаги в ИТ-сфере, создавая собственный арт-объект в формате 3D.

Онлайн-курс состоит из серии образовательных мастер-классов на сайте творческого онлайн-проекта «Поколение М», разработанных специально для дошкольников и учащихся младших классов. В динамичном интерактивном формате эксперты в ИТ-сфере «МТС Диджитал» и креаторы «Смешариков» расскажут детям о взаимосвязи искусства и стремительно развивающихся цифровых технологий, научат создавать NFT-арт, объяснят, почему он «живет» на блокчейне.

Для закрепления полученных знаний в конце каждого видеоурока юных участников ждет домашнее задание. Вместе с экспертами онлайн-курса они попробуют изобразить всемирно известные полотна с помощью современных компьютерных программ или любым другим полюбившимся инструментом.

- Сегодня ИТ-навыки становятся фундаментом для разных профессий. Примечательно, что они актуальны не только для ребят, которые хотят «кодить», но и для юных креативщиков, мечтающих о создании цифровых произведений искусства. Интерес к теме, запрос на знания у юной аудитории очень большой, поэтому мы рады, что ИТ-специалисты «МТС Диджитал», объединившиеся на онлайн-платформе «Поколение М», готовы рассказать детям об основе криптоискусства как части информационных технологий. Вместе с героями «Смешариков» дети пройдут увлекательный путь, от теории до создания своего первого токена - цифрового объекта, – говорит руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

По завершении обучающих мастер-классов самые активные участники 6 - 10 лет попытают силы в конкурсе «Рисуй со Смешариками» - им нужно загрузить созданные на домашнем задании работы на сайт www.pokolenie.mts.ru до 31 мая 2023 года.

Мастера конкурса выберут авторов лучших работ. Победители приедут в Санкт-Петербург на студию компьютерной анимации, где создаются «Смешарики». За вторые и третьи места конкурсанты получат многофункциональные смарт-часы от МТС и фирменные подарки от любимых героев.

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О программе «Поколение М»

«Поколение М» – цифровая образовательная платформа, инициированная и реализуемая Группой МТС в партнерстве с ведущими творческими объединениями, федеральными и региональными органами власти, бизнес-корпорациями.

Проект объединяет идею образования и развития детей из регионов России и благотворительную механику. На основной онлайн-площадке проекта — pokolenie.mts.ru — дети со всей страны могут проявить таланты, участвуя в конкурсах, мастер-классах и интерактивных упражнениях от российских звезд по разным направлениям. В творческую группу «Поколения М» входят более 250 признанных мастеров - педагоги Третьяковской галереи и ГИТИСа, певица Полина Гагарина, модельеры Игорь Гуляев и Юлия Далакян, режиссеры Владимир Грамматиков и Александр Адабашьян, студия «Непоседы» и другие. За время проекта победителями конкурсов «Поколения М» стали 800 детей из 69 регионов страны. Участники проекта получают широкие творческие возможности - от стажировки в крупнейших компаниях страны до выхода на большую сцену вместе со звездами, выставок собственных работ в Третьяковской галерее и поступления в творческие вузы. Все цифровые активности участников проекта в группах и на сайте «Поколения М» МТС конвертирует в деньги и переводит их на лечение тяжелобольных детей. В рамках «Поколения М» собрано более 23 миллионов рублей, которые направлены на лечение 82 детей.

О «Смешариках»

«Смешарики» – анимационный сериал для всей семьи, на котором выросло несколько поколений детей. Первая серия «Смешариков» вышла в эфир в 2003 году. Не похожие ни на кого, не имеющие аналогов ни в российской, ни в мировой анимации образы Смешариков остаются невероятно популярными на протяжении 20 лет. За эти годы на студии «Петербург» было произведено более 600 серий о приключениях круглых героев, включая тематические «Азбуки со Смешариками», а также три полнометражных фильма. Сериал переведен на 23 языка, а права на трансляции проданы почти в сто стран мира. В 2023 году сериал «Смешарики» отмечает свое 20-летие.

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