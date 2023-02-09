Мурманская таможня изъяла у моряков незадекларированные 16 литров пива и 13 блоков сигарет

Возбуждены дела об административных правонарушениях Фото: Антон ЗАБИРОВ

В начале февраля мурманские таможенники обнаружили на борту морского судна в каюте одного из членов экипажа более 16 незадекларированных литров пива. А члены экипажа другого судна везли 13 блоков сигарет, которые также были не задекларированы.

- По данным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях, проводятся проверки, - сообщает Мурманская таможня.

В ведомстве напомнили, что без уплаты таможенных платежей физлица могут ввозить на территорию ЕАЭС до 200 сигарет, 50 сигар или 250 граммов табака, а также не больше трех литров алкоголя независимо от крепости напитка.

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