В Мурманске ушла из жизни член Союза журналистов России Виктория Варфоломеева

Прощание состоится 10 февраля, в 10.00 в зале прощаний (Мурманск, ул. Радищева, 29/1). Фото: Мурманское областное отделение союза журналистов России

На 63-м году жизни не стало заместителя главного редактора газеты «Мурманский вестник», члена Союза журналистов России Виктории Варфоломеевой.

Виктория Эдуардовна окончила Мурманский государственный пединститут, после чего работала в школе учителем начальных классов. В СМИ она пришла в начале 90-х, решив сменить сферу деятельности.

В июле 1996 года мурманчанка стала редактором отдела политики в «Мурманском вестнике», а в 2000 году ее назначили заместителем главного редактора.

- Увы, болезни оказались сильнее. Нашей Вики не стало. Трудно представить, что она больше не появится на редакционной планерке, что проводится дважды в день, не скажет своего веского, но всегда тактичного слова о содержании очередного номера, над которым идет работа, никого не пожурит и не похвалит... Трудно и больно. Но нам остается память об этом светлом, глубоком и доброжелательном человеке, - отметили коллегии Виктории Эдуардовны.

Прощание состоится 10 февраля, в 10.00 в зале прощаний (Мурманск, ул. Радищева, 29/1).

«КП»-Мурманск» выражает соболезнования родным и близким Виктории Варфоломеевой.

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