«Каждое на вес золота». В Териберке из-за туристов случился скандал

В Териберке из-за автобуса с туристами случился скандал. Фото: "Моя Териберка" | интернет-газета / vk.com/my_teriberka

В Териберке из-за автобуса с туристами случился скандал. Машина увязла на дороге, ведущей к пляжу.

- Ничего лучше не придумали, как выдрать деревья, чтобы подложить их под колеса. А каждое дерево в Териберке на вес золота, они высажены местными жителями! - пишет паблик «Моя Териберка| Интернет-газета» (12+).

Северян такой поступок возмутил.

Напомним: в Териберке туристы стали свидетелями охоты косаток на тюленя.

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