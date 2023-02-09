Автобус из Кировска до аэропорта «Хибины» изменит расписание движения

По новому графику транспорт будет ходить с 13 по 19 февраля. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Автобус, курсирующий по маршруту № 130 «Кировск (микрорайон Кукисвумчорр) – Апатиты (проспект Сидоренко) – аэропорт «Хибины», изменит расписание движения. Об этом сообщили в минтрансе Мурманской области.

По новому графику транспорт будет ходить с 13 по 19 февраля. С расписанием можно ознакомиться в группе министерства.

Напомним: в Мурманске поздравили 3 390 000 000 пассажира общественного транспорта.

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