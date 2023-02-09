В Мурманскую область 10 февраля придет похолодание

На дорогах будет гололедица, местами сильная. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманскую область на смену плюсовой температуры спешит похолодание. В ближайшие дни наш регион будет находиться под влиянием циклонической деятельности в Баренцевом море.

Так, в отдельных районах сохранится порывистый ветер, столбик термометра опустится до отрицательных отметок.

- 10 февраля ожидается облачная с прояснениями погода, временами снег. Ветер юго-западный умеренный, ночью местами сильный. Температура воздуха -1-6 в течение суток, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

На дорогах будет гололедица, местами сильная.

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