Житель Апатитов сломал стену в офисе и украл оттуда технику на полмиллиона рублей

Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Новосибирска обратилась в полицию, рассказав, что из ее офиса в Апатитах на улице Ленина пропало много техники. Выяснилось, что в помещение проник злоумышленник, который, проломав стену, похитил телевизор, компьютерные мониторы, принтер, системные блоки и другое почти на полмиллиона рублей.

Вором оказался 22-летний апатитчанин, который уже не раз привлекался к уголовной ответственности за кражи. Полицейские его нашли и задержали.

- Молодой человек рассказал, что занимался установкой гипсокартонных конструкций в офисе и у него были ключи от помещения, также он знал код от сигнализации. Во время ремонтных работ он обратил внимание на офисную технику и решил ее украсть. В течение двух месяцев апатитчанин похищал чужое имущество, затем продавал его, а вырученные деньги тратил на свои нужды, - сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы, он находится под подпиской о невыезде.

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