Новым заместителем председателя Совета депутатов Мурманска стала Ирина Андреева

На заседании Совета депутатов Мурманска, которое прошло 9 февраля, выбрали нового заместителя председателя. Фото: Совет депутатов города Мурманска

На заседании Совета депутатов Мурманска, которое прошло 9 февраля, выбрали нового заместителя председателя. Ранее эту должность занимала Тамара Прямикова, которая досрочно сложила полномочия в январе этого года.

Новым заместителем председателя стала Ирина Андреева. Она работает директором Центра организационно-методического обеспечения физической культуры и спорта «Стратегия».

Напомним: три городских парламентария сообщили, что написали заявления о досрочном сложении полномочий. Это Татьяна Елпанова, Антонина Климова и Олег Ноздрачев.

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