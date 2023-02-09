В Мурманской области предоставлено право на разработку Колмозерского месторождения

Колмозерское месторождение считается крупнейшим в России по запасам лития. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Разработкой Колмозерского месторождения будет заниматься «Полярный литий» - совместное предприятие «Норникеля» и горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом». Оно уже получило право на добычу полезных ископаемых.

- Кроме добычи и обогащения, компания планирует наладить глубокую переработку сырья. Для региона это новые промышленные перспективы, дополнительные налоговые поступления и рабочие места. Благодарю президента России Владимира Владимировича Путина и правительство за всестороннюю поддержку и новые возможности для Мурманской области! - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Колмозерское месторождение считается крупнейшим в России по запасам лития. Право на его разработку компания получила за 1,7 миллиарда рублей. На полный масштаб работы предприятие выйдет в 2030 году.

Напомним: в декабре 2022 года стало известно, что в 2023 году пройдут аукционы на право освоения двух месторождений лития в Ловозерском районе Мурманской области: Колмозерском и Полмостундровском. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

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