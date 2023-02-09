В ДТП в Мончегорске пострадал один человек

На месте происшествия работали спасатели. Фото: vk.com/mchs_murmansk

Утром 9 февраля в Мончегорске на проспекте Кирова, 11 произошло ДТП. Как сообщили в ГУ МЧС по Мурманской области, из-за столкновения двух легковых автомобилей пострадал один человек.

На месте происшествия работали спасатели, которые занимались отключением АКБ, сбором данных и обеспечивали безопасность.

Напомним: второй грузовик за месяц врезался в мост у Лавны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На проект Мурманской области «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году выделили 246,6 миллиона рублей. Субсидии получили 38 компаний (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru