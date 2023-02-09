В Мурманской области возродили историко-литературно-краеведческий конкурс «Храмы России»

Итоги конкурса подведут 24 мая, в День славянской письменности и культуры. Михаил Белошеев

В Мурманской области решили возродить областной историко-литературно-краеведческий конкурс «Храмы России». С такой инициативой выступили Мурманское отделение Союза писателей и депутаты облдумы, их поддержали в минобрнауки региона.

Первый раз такой конкурс проводился 30 лет назад, его инициаторами были мурманские писатели во главе с Виталием Масловым. Работы участников издавались Всероссийским Фондом культуры отдельными брошюрами, признавались лучшими на Всероссийской книжной выставке при президенте страны.

- Главная задача конкурса - привлечь интерес северян к истории родного края и к творчеству молодых мурманских писателей. Победители будут отмечены не только наградами, но и организованной поездкой по знаменательным местам Мурманской области, - сообщил депутат областной думы Михаил Белошеев.

Итоги конкурса подведут 24 мая, в День славянской письменности и культуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На проект Мурманской области «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году выделили 246,6 миллиона рублей. Субсидии получили 38 компаний (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru