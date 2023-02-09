24 молодых ученых стали обладателями именной стипендии губернатора Мурманской области

Андрей Чибис поздравил молодых ученых и аспирантов Мурманской области с Днем российского науки. Фото: Правительство Мурманской области

Андрей Чибис поздравил молодых ученых и аспирантов Мурманской области с Днем российского науки. 24 северянам он вручил именные стипендии губернатора.

- Наша область богата различными полезными ископаемыми, минералами, которые еще требуют досконального изучения. Правительство региона старается оказывать всестороннюю поддержку для развития научного потенциала области. С 2021 года финансовую поддержку в виде грантов и премий мы увеличили в 12 раз, и в этом году она составляет до 54 миллионов рублей. Эта работа будет продолжена, – отметил Андрей Владимирович.

На мероприятии ученые могли задать любой вопрос губернатору или выдвинуть инициативу. Так, обсудили актуальные сферы для исследования в области гуманитарных наук, возможность обмена опытом с учеными из других стран и многое другое.

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