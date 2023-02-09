Жительница Мурманска отсудила у судостроительной компании 2,7 миллиона рублей за моторную лодку

Жительница Мурманска подала в суд на судостроительную компанию, у которой ранее заказала изготовление моторной лодки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Мурманска подала в суд на судостроительную компанию, у которой ранее заказала изготовление моторной лодки. Работу выполнили, но эксплуатировать лодку было невозможно, так как изготовитель не соблюдал порядок классификации маломерного судна. производстве лодки.

Женщина потребовала вернуть ей стоимость лодки, а именно 1,6 миллиона рублей, однако в фирме деньги выплачивать не захотели, заявив, что работы по договору полностью выполнены.

Тем не менее, суд встал на сторону мурманчанки, частично удовлетворив ее исковые требования.

- С компании в пользу истца суд взыскал 1 003 500 рублей, неустойку в 832 905 рублей, компенсацию морального вреда в 10 тысяч рублей, штраф в 923 202 рублей, расходы по уплате госпошлины в 1 243 рублей, а всего – 2 770 850 рублей, - сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда Мурманска.

Напомним: житель Мурманска взыскал с УК 86 тысяч рублей за упавшую на машину антенну.

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