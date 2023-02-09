Житель Североморска взломал страничку знакомой в социальной сети и распространил переписку женщины

Свою вину северянин признал. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

25-летний житель Североморска 11 лет проведет в исправительной колонии строгого режима. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, его обвиняли сразу по нескольким уголовным статьям: за покушение на незаконный сбыт психотропного вещества, в крупном размере, неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, нарушение неприкосновенности частной жизни.

В октябре прошлого года мужчина купил наркотик для своей знакомой, спрятал его в квартире, но отдать его не успел, так как его задержали.

- Кроме того осужденный взломал в социальной сети персональную страницу своей знакомой, скопировал ее переписку на свой мобильный телефон и без ее разрешения распространил в сети интернет, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Свою вину северянин признал.

Напомним: водителя, по вине которого в ДТП в Мурманской области погибли три ребенка, проверяют на алкоголь и наркотики. Мужчина находится под стражей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На проект Мурманской области «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году выделили 246,6 миллиона рублей. Субсидии получили 38 компаний (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru