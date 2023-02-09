На стройплощадке в Междуречье нашли гранату времен Великой Отечественной войны

Гранату обследуют, а после уничтожат на полигоне. Фото: Росгвардия по Мурманской области

На стройплощадке в Междуречье в Мурманской области рабочие во время земляных работ обнаружили предмет, похожий на боеприпас. На место выехали сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Медведь».

- Специалисты-взрывотехники по нескольким признакам установили, что опасной находкой, возможно, является ручная граната РГД-33 времен Великой Отечественной войны, которая может представлять опасность для окружающих, - сообщили в пресс-службе Росгвардии по Мурманской области.

Гранату обследуют, а после уничтожат на полигоне.

Напомним: 46-летний мурманчанин восемь лет подвергал смертельной опасности других людей. В феврале 2013 года он прямо в тамбуре многоквартирного дома на проспекте Кольском спрятал реактивную противотанковую гранату, где она лежала годами.

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