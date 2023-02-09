В Мурманске установлен суточный рекорд тепла

В Мурманской области стоит февральская оттепель. Фото: Олег ФИЛОНОК

9 февраля 2023 года войдет в историю метеонаблюдений как особенно теплый день. Уже в полночь четверга был обновлен суточный рекорд по теплу в Мурманске.

- Температура на метеостанции составила +3,5, что уже выше предыдущего рекорда для 9 февраля, установленного в 2016 году (+3,3), - сообщает паблик «Погода в Мурманске» (12+).

При этом показатель рекорда может обновиться в течение дня.

Напомним: из-за сильного ветра в начальных классах в Мурманске отменили занятия.

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