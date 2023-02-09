В Мурманске в начальных классах отменили занятия из-за сильного ветра

В Мурманской области - штормовое предупреждение. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мурманскую область накрыл штормовой ветер. Его порывы в Мурманске достигают 24 м/с, на полуострове Рыбачий и в Териберке - 30 м/с.

Из-за сильного ветра в начальных классах Мурманска отменили занятия.

Улучшение погода ожидается во второй половине четверга.

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