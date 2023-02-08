В Мурманске поздравили 3 390 000 000 пассажира общественного транспорта

Обе пассажирки получили цветы, транспортные карты и памятные подарки. Фото: vk.com/citymurmanskru

В общественном транспорте Мурманска 8 февраля прошла акция «Юбилейный пассажир». 3 390 000 000 пассажира, которого перевезли в троллейбусе, поздравил гендиректор АО «Электротранспорт» Сергей Коробков и его первый заместитель Владимир Буряк.

- Одновременно проезд на разных маршрутах оплатили две женщины. Обе пассажирки получили цветы, транспортные карты и памятные подарки от предприятия, - сообщили в администрации города.

Напомним: держатели карты «Мир» в Мурманской области получат скидку в 11 рублей за проезд.

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