В Мурманской области ожидается сильный ветер и потепление до +4 градусов

На дорогах сохраняется гололедица, местами сильная. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

9 февраля Кольский полуостров будет находиться под влиянием активного глубокого циклона с центром в районе Шпицбергена. В регионе ожидается ветреная и теплая погода.

- По Мурманской области ожидается сильный, ночью и утром на севере области местами очень сильный порывистый ветер, в отдельных районах снег, мокрый снег. Температура воздуха ночью от +1 до -4, днем от -1 до +4 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

На дорогах сохраняется гололедица, местами сильная.

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