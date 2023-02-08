В Мурманском краеведческом музее открылась фотовыставка «Лапландия глазами фотографов»

Выставка будет открыта до конца весны. Фото: gov-murman.ru

В краеведческом музее Мурманска открылась фотовыставка «Лапландия глазами фотографов», посвященная Международному дню саами. Посетители смогут увидеть более 40 работ известных фотографов.

- В числе экспонатов — снимки немецкого фотографа Гюнтера Беттхера, Владимира Чарнолуского, Константина Моисеева, Бориса Соколова, Владимира Кузнецова, Семена Майстермана и Сергея Ещенко. Фотографии сделаны в прошлом веке и показывают разнообразные аспекты жизни северного народа, - сообщили в минкультуры региона.

Выставка «Лапландия глазами фотографов» будет открыта до 31 мая.

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