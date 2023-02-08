На дороге Кола - Серебрянские ГЭС произошло ДТП с пострадавшим

Причины происшествия устанавливаются. Фото: vk.com/murman01

На 32 километре автодороги Кола - Серебрянские ГЭС 8 февраля случилась авария с пострадавшим. Столкнулись два легковых автомобиля - Nissan X-Trail и BMW.

- Водитель Nissan при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущества в движении автомобилю BMW и допустил с ним столкновение. Водителя первой иномарки на месте осмотрели сотрудники скорой помощи. Обстоятельства происшествия уточняются, - сообщили в УГИБДД региона.

Последствия ДТП ликвидировали спасатели. Они проводили работы по ограждению места ДТП, отключению АКБ, сбору данных, и обеспечению безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На проект Мурманской области «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году выделили 246,6 миллиона рублей. Субсидии получили 38 компаний (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru