В Мурманске пройдут мероприятия в честь 30-летия Еврейской общины города

10 февраля состоится открытие музейного пространства. Фото: gov-murman.ru/

10 и 12 февраля в Мурманске состоятся мероприятия, посвященные 30-летию Еврейской общины города. Всего в Заполярье проживает 457 человек, относящихся к национальности еврей.

10 февраля состоится открытие музейного пространства. В мероприятии примут участие представители министерства внутренней политики региона и гостей еврейской общины.

- 12 февраля все желающие смогут посетить выставку книг о культуре еврейского народа, познакомиться с еврейской общиной их историей появления, традициями, праздниками, обычаями. Также продолжит свою работу выставка, посвященная памяти жертв Холокоста, - сообщили в Центре народов Севера.

Также гости еврейской общины смогут принять участие в мастер-классе по изготовлению «Рейзеле». Еврейская традиция художественного вырезания из бумаги является самой старой в Западной Европе.

Посетить выставку можно 12 февраля с 12.00 до 16.00 по адресу: Мурманск, переулок Водопроводный, 3. В тот же день состоится праздничный вечер в Мурманском областном театре кукол.

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