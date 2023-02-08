Житель Кировска набрал кучу кредитов и перевел мошенникам 2,7 миллиона рублей

Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ. Фото: Даниил ОПАРИН

41-летний кировчанин попался на классическую мошенническую схему и остался без денег. Мужчине позвонил лжесотрудник банка, сообщил, что на имя северянина кто-то пытается оформить кредит.

- Собеседник пояснил, что для законного аннулирования кредита нужно самому оформить заем и перевести деньги на безопасный счет. Через онлайн-приложение банка мужчина перевел 490 тысяч рублей из своих личных сбережений, а также 1 миллион 100 тысяч рублей, взятых в кредит. Он перевел деньги на 5 номеров банковских карт, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Спустя пару месяцев северянину снова стали звонить с неизвестных номеров. Звонившие представлялись правоохранителями и сотрудниками банка, убеждая жителя Кировска оформить как можно больше кредитов, чтобы исчерпать кредитный потенциал, и тогда мошенники точно не смогут ничего сделать. В этот раз мужчина снова поверил аферистам и перевел 1,1 миллиона рублей кредитных средств на их счета. Сумма ущерба составила почти 2,7 миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ. Мошенникам грозит до десяти лет лишения свободы.

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