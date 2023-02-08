В Мурманской области 11 февраля стартует массовая гонка «Лыжня России»

В нашем регионе старты «Лыжни России» будут даны в 14 муниципалитетах. Фото: gov-murman.ru/

Жителей Мурманской области зовут принять участие в массовой гонке «Лыжня России». Центральный старт будет дан 11 февраля в 12.00 на лыжных трассах Долины Уюта.

- Гонка проводится с 1982 года, ежегодно собирая все больше и больше участников. В 2023 году в соревнованиях планируют участвовать 389 тысяч человек из 73 регионов России, в том числе тысячи жителей Заполярья, - сообщили в минспорта Мурманской области.

В нашем регионе старты «Лыжни России» будут даны в 14 муниципалитетах. Лыжники смогут пройти дистанции на 5 и 10 километров.

Победителей и призеров гонки наградят медалями, дипломами и памятными призами.

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