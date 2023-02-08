Андрей Малахов про встречу с йети: «Мировой эксклюзив»

Телеведущий снова приехал в родные Апатиты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Андрей Малахов часто бывает в Мурманской области, то по работе, то ради отдыха. На днях он снова приехал в родные Апатиты, а заодно заглянул в арт-парк «Таинственный лес».

Там телеведущий встретил йети. Конечно, не настоящего, хотя про Хибины и их обитателей ходят разные слухи.

—Мировой эксклюзив. Волшебно красиво! Если прислушаться, можно услышать хруст снега на севере… (а если присмотреться, то даже увидеть йети)! - написал Андрей Малахов в своем Telegram-канале.

Шоумен встретил йети. Фото: t.me/and_malakhov

Напомним: телеведущий отдохнул в Мурманской области на новогодних праздниках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На проект Мурманской области «Развитие туристической инфраструктуры» в 2022 году выделили 246,6 миллиона рублей. Субсидии получили 38 компаний (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru