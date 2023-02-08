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НовостиОбщество8 февраля 2023 9:48

В Мурманском политехническом лицее опровергли информацию об отчислении школьника после видео о туалетах

Туалет на четвертом этаже лицея якобы открыли на один день ради проверки Роспотребнадзора
Наталья ЛОБАНОВА
Наталья ЛОБАНОВА
Туалет действительно пришлось закрыть, потому что были разбиты унитазы.

Туалет действительно пришлось закрыть, потому что были разбиты унитазы.

Фото: Сергей НАДЕЖДИН

В паблике «Мурманск» (18+) появилась информация, что руководство Мурманского политехнического лицея собирается выгнать ученика за публикацию правдивого видео о туалете в образовательном учреждении.

- Туалет есть только на третьем этаже, на четвертом он заколочен, но недавно в лицей приезжала проверка Роспотребнадзора, для которой на день открыли туалеты, купили мыло и туалетную бумагу, - написали в группе.

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием к директору лицея. Оказалось, что информация не соответствует действительности.

- 3 февраля у нас была проверка Роспотребнадзора, а на следующий день туалет действительно пришлось закрыть, потому что были разбиты унитазы. Сейчас он уже работает. Видео записали три ученика 8 класса, спустя несколько дней они сами, без какого-либо давления, пришли ко мне в кабинет и извинились. Один из школьников попросил администраторов паблика сделать опровержение, но они этого не сделали. Ни о каких отчислениях речи не могло быть, - объяснила ситуацию директор Татьяна Шовская.

После этого была встреча с родителями детей, которые записали ролик. Ребята подтвердили, что никаких угроз об отчислении не было.

Напомним: мурманские школы проверяют на плесень после жалоб в соцсетях.

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