В Мурманском политехническом лицее опровергли информацию об отчислении школьника после видео о туалетах

Туалет действительно пришлось закрыть, потому что были разбиты унитазы. Фото: Сергей НАДЕЖДИН

В паблике «Мурманск» (18+) появилась информация, что руководство Мурманского политехнического лицея собирается выгнать ученика за публикацию правдивого видео о туалете в образовательном учреждении.

- Туалет есть только на третьем этаже, на четвертом он заколочен, но недавно в лицей приезжала проверка Роспотребнадзора, для которой на день открыли туалеты, купили мыло и туалетную бумагу, - написали в группе.

«КП»-Мурманск» обратилась за комментарием к директору лицея. Оказалось, что информация не соответствует действительности.

- 3 февраля у нас была проверка Роспотребнадзора, а на следующий день туалет действительно пришлось закрыть, потому что были разбиты унитазы. Сейчас он уже работает. Видео записали три ученика 8 класса, спустя несколько дней они сами, без какого-либо давления, пришли ко мне в кабинет и извинились. Один из школьников попросил администраторов паблика сделать опровержение, но они этого не сделали. Ни о каких отчислениях речи не могло быть, - объяснила ситуацию директор Татьяна Шовская.

После этого была встреча с родителями детей, которые записали ролик. Ребята подтвердили, что никаких угроз об отчислении не было.

Напомним: мурманские школы проверяют на плесень после жалоб в соцсетях.

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