Сотрудники ПИНРО обнаружили на Финмаркенской банке косяки мойвы

В Баренцевом море проходит разведка запасов трески и пикши. Фото: пресс-служба ПИНРО

В Мурманской области готовятся к мойвенной путине. Прогноз ученых обнадеживает - рыба есть!

В Баренцевом море на российско-норвежской тралово-акустической съемке рыб находится научно-исследовательское судно Полярного филиала ВНИРО «Вильнюс». В первую очередь ученые оценивают запасы трески и пикши.

- Особо стоит отметить обнаружение учеными на Финмаркенской банке «головных» косяков мойвы, мигрирующей к местам нереста, - отметили в Полярном филиале ВНИРО.

Напомним: летом 2023 года в Мурманской области снова ожидается нашествие горбуши, причем даже более масштабное, чем в 2021-м. Ученые ПИНРО призвали не считать это чем-то ужасным.

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