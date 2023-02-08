Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» отработал в Атлантическом океане противоторпедную защиту корабля

Для поражения цели выполнена условная стрельба антиторпедой. Фото: structure.mil.ru/

Экипаж фрегата «Адмирал Горшков» отразил атаки условного противника в Атлантическом океане, выполняя задачи противоторпедной защиты корабля. Учение проводилось при помощи компьютерного моделирования тактической обстановки.

- Корабельный расчет, находящийся на главном командном пункте и боевых постах, выполнил нормативы по обнаружению торпеды, идущей на корабль, и маневрированию. Для поражения цели выполнена условная стрельба антиторпедой из малогабаритного противолодочного комплекса «Пакет», - сообщили в пресс-службе Северного флота.

В феврале в районе побережья ЮАР планируются совместные учения с ВМС Южно-Африканской Республики и ВМС Народно-освободительной армии Китая, в которых будет участвовать фрегат.

Напомним: отряд боевых кораблей Северного флота спас француза и его собаку в Атлантическом океане.

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