В Мурманске для юных конькобежцев залили лед на стадионе профсоюзов

Перед Новым годом юные воспитанники спортивной школы №4 в Мурманске остались без площадки для тренировок. Фото: Даниил ОПАРИН

Перед Новым годом юные воспитанники спортивной школы №4 в Мурманске остались без площадки для тренировок. Единственное место, которое подходит конькобежцам, - Центральный стадион профсоюзов - решили не заливать этой зимой.

В качестве альтернативы спортсменам предложили стадион «Льдинка» и сборы в Оленегорске, что было удобно не всем. А для самых юных воспитанников школы залили лед прямо рядом со зданием школы.

Впрочем, вопрос со стадионом профсоюзов все же удалось решить - лед сделали!

- Работы по заливке льда на стадионе проведены с помощью спецтехники спортшколы и «Управления дорожного хозяйства». Пообщался с родителями. Расписанием тренировок довольны. Еще есть ряд организационных вопросов, постараемся максимально быстро их отработать, - отметил глава администрации Мурманска Юрий Сердечкин.

Напомним: 4 марта в Мурманской области откроется 88-й Праздник Севера. Церемония пройдет на Центральном стадионе профсоюзов.

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