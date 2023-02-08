На нескольких улицах Мурманска ограничат движение транспорта

В Мурманске на нескольких участках дорог запретят движение транспорта. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманске на нескольких участках дорог запретят движение транспорта. Об этом сообщили в администрации города.

Так, 8 февраля с 8.00 до 17.00 ограничение будет действовать по переулку Пионерскому, от проспекта Ленина до улицы Самойловой. 9 февраля с 8.00 до 17.00 - по проезду от дома 1/16 по улице Капитана Пономарева до дома 46 по проспекту Кольскому.

10 февраля в то же время будет запрещено движение по проезду от улицы Баумана до дома 93 по проспекту Кольскому.

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