Мурманские компании будут экспортировать рыбную продукцию в Казахстан

Потенциальным покупателям из Казахстана понравилась продукция заполярных производителей. Фото: Нигина БЕРОЕВА

С 30 января по 2 февраля в Мурманской области проходила реверсная бизнес-миссия из Казахстана. В составе делегации приехали представители трех компаний из этой страны, входящей в Таможенный союз ЕАЭС.

Мурманские предприятия, занимающиеся экспортом рыбной продукции, морепродуктов и кормов для животных познакомили руководителей оптовых и торговых обществ Казахстана со своим товаром, показали производство и провели деловые переговоры.

Потенциальным покупателям из Казахстана понравилась продукция заполярных производителей.

- Они улетели из Мурманска, предварительно договорившись с двумя компаниями об условиях поставки мурманской продукции в Республику Казахстан, - сообщили в Центре поддержки экспорта Мурманской области.

Другим компаниям еще предстоит согласовать детали для экспорта своей продукции.

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