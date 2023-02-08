В Мурманской области 27 классов перешли на дистанционное обучение из-за гриппа и ОРВИ

Чаще всего гриппом и ОРВИ в Мурманской области болеют дети.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Мурманской области продолжает расти число северян, заболевших гриппом и ОРВИ. Свыше 60% из числа зараженных - дети, обычно в возрасте от 7 до 14 лет. 27 классов в регионе перешли на дистанционное обучение, так как на больничном находится свыше 20% коллектива.
- По данным лабораторного мониторинга, преобладают вирусы гриппа, самым распространенным из них является вирус гриппа В, затем следует вирус гриппа А(H1N1) 2009. Из числа других респираторных инфекций негриппозной этиологии лидируют РС-вирусы. Также у заболевших лиц выявлены риновирусы, метапневмовирус, аденовирус, парагрипп, - сообщили в Роспотребнадзоре Мурманской области.
http://www.murmansk.kp.ru/online/news/5078670/Напомним: специалисты рассказали, как отличить грипп от ОРВИ.
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