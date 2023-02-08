Житель Кандалакши убил знакомого ломом

Убийство произошло во время застолья. Фото: СКР по МО

В Мурманской области будут судить 32-летнего мужчину. Как сообщает СУ Следственного комитета региона, ему вменяют ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

9 сентября прошлого года северянин выпивал вместе с приятелем в одной из квартир на улице Фрунзе в Кандалакше.

- Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой обвиняемый руками, черенком от лопаты, а также металлическим ломом нанес удары потерпевшему по голове и телу. От полученных повреждений мужчина скончался на месте, - сообщил старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Евгений Ребров.

Свою вину мужчина полностью признает.

Напомним: в Мурманской области будут судить 60-летнего мужчину, которого обвиняют в убийстве знакомого. Преступление было совершено 25 лет назад - 17 декабря 1998 года.

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