Жителей Мурманской области приглашают на Романовский бал

Бал приурочен к празднику Сретения Господня и Всемирному дню православной молодежи. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителей Мурманской области приглашают окунуться в атмосферу прошлого, побывав на Романовском балу. Мероприятие состоится во Дворце культуры имени С.М. Кирова 11 февраля в 15.00.

- В программе праздника - бальные танцы, творческие музыкальные выступления, легкий фуршет. Главное действие представит собой реконструкцию досуга молодых людей в императорской России, - сообщили организаторы.

Бал приурочен к празднику Сретения Господня и Всемирному дню православной молодежи.

Девушек ждут в вечерних или бальных платьях не выше колен, а юношей - в парадном костюме либо брюках и рубашке.

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