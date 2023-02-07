Администрация Мурманска: «Работы по установке и подключению остановочных комплексов не сданы и не приняты»

На данный момент с монтажом и подключением оборудования есть сложности. Фото: Александра Михова / АиФ на Мурмане

В 2022 году в Мурманске стали устанавливать первые теплые остановки. Сначала комплексы появились на проспекте Ленина и на Пяти Углах. Всего в городе планировалось установить до конца года 20 таких остановок.

На данный момент с монтажом и подключением оборудования есть сложности.

- В настоящее время работы по установке и подключению остановочных комплексов не сданы и не приняты, остановки работают в тестовом режиме. Скамейки со встроенной системой подогрева начинают теплеть, когда на них садятся. Внутри установлены датчики экономии электроэнергии. Ориентировочный срок сдачи объектов – 25 февраля. Все функции будут работать корректно к моменту сдачи объектов, - написали представители администрации Мурманска в группе «КП»-Мурманск» в «ВКонтакте».

Напомним: в Мурманске появились еще два электронных табло с расписанием общественного транспорта. Их установили на остановке «Областная больница» в обе стороны.

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