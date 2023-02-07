В Мурманской области стартовал прием заявок на получение грантов регионального правительства

На гранты до 400 тысяч рублей смогут претендовать творческие стартапы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Министерство культуры Мурманской области с 7 февраля принимает заявки от предпринимателей и организаций, занятых в сфере культуры и искусства, на оказание грантовой поддержки.

На гранты до 400 тысяч рублей смогут претендовать творческие стартапы, которые смогут создать востребованные у жителей региона творческие продукты и услуги.

- Предлагаемые идеи должны отражать современный дух Кольского Заполярья и Арктического региона, укреплять позитивный имидж Мурманской области, а также уделять внимание гармоничному развитию каждого северянина и разнообразию культурной жизни региона, - отметили в министерстве.

Также субсидию в один миллион рублей могут получить некоммерческие организации, которые занимаются сохранением, развитием и популяризацией культуры саами.

Информацию о том, как получить грант, можно узнать на сайте минкульта региона.

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